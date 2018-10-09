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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 14:20 09.10.2018 - 14:20

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Новый уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе предложил отменить визы в страны Европы для молодых россиян.

"Мы должны подать сигнал молодому населению России. Поэтому я выступаю за то, чтобы предоставить россиянам моложе 25 лет возможность въезжать в Европу без виз", - заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung Д.Визе.

Он считает, что отмена виз поспособствует преодолению предрассудков о Европе и Германии и облегчит школьные и студенческие обмены, сообщила во вторник радиостанция "Дойче велле".

Комментируя обвинения в адрес России в кибершпионаже и хакерских атаках, Д.Визе отметил: "Тот, кто хочет укрепить сотрудничество с нами и нормализировать отношения, должен прекратить подобные действия".

По его словам, тема кибератак стала "новым ударам по нашим дружеским отношениям" и была напрямую затронута в ходе прошедшего в Москве форума гражданских обществ ФРГ и РФ "Петербургский диалог".

1ак др

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