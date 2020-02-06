Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 11:44

Дубай. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Палестинская группировка ХАМАС в четверг заявила, что наезд автомобиля на толпу людей в Иерусалиме последовал в ответ на план президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, сообщают арабские СМИ.

"Сопротивление на всем Западном берегу Иордана: столкновения с участием наших людей от самого юга Западного берега до севера, и проведенная операция по сопротивлению в сердце оккупированного Иерусалима - это ответ на практике со стороны нашего народа на объявление Трампа о сделке по ликвидации (Палестины - ИФ)", - приводят СМИ выдержки из заявления представителя ХАМАС Хазема Кассема.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу людей в Иерусалиме. Более 10 человек пострадали. В полиции Израиля произошедшее назвали "террористической атакой".

Представленный 28 января план администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Эта инициатива подверглась критике со стороны ряда стран, включая Турцию и Иран, а также со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече ЛАГ объявил о решении прекратить любые отношения с США и Израилем.

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