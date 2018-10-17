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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 10:19 17.10.2018 - 10:19

Иерусалим. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Движение ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" заявили в среду, что непричастны к ракетному обстрелу израильского города Беэршева, за которым последовали удары ВВС Израиля по целям в секторе Газа.

"Мы отвергаем любые безответственные попытки уничтожить усилия Египта (по установлению режима прекращения огня между палестинцами и израильтянами - ИФ), включая ракетную атаку этой ночью", - приводит издание "Джерузалем пост" выдержки из совместного заявления этих двух группировок.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Беэршевы пострадавших нет, однако госпитализированы несколько человек в состоянии шока и с легкими травмами, полученными при перемещении в бомбоубежища.

Армия обороны Израиля выясняет, почему в момент обстрела не была задействована система ПВО "Железный купол".

Также израильские военные сообщили, что в ответ на обстрел они атаковали 20 целей на территории сектора Газа, включая туннель, использовавшийся террористами.

Израильские военные полагают, что только ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" обладают такими ракетами, которыми был нанесен удар по Беэршеве.

После обстрела министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился закрыть КПП "Эрец" и "Керем Шалом" на границе с сектором Газа, а также сузить рыболовецкую зону у побережья сектора Газа до трех морских миль.

Согласно "Джерузалем пост", накануне А.Либерман заявлял, что Израиль исчерпал все возможности в отношении урегулирования ситуации в районе сектора Газа, у границ которого не прекращаются демонстрации палестинцев.

1аю ар

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