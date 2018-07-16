В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет Путина и Трампа
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*** Она продлилась дольше запланированного
Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп беседовали тет-а-тет больше двух часов вместо запланированных полутора.
Встреча лидеров РФ и США в формате "с глазу на глаз" завершилась в Хельсинки, сообщает телеканал "Россия-24".
Беседа В.Путина и Д.Трампа, начавшаяся с 55-минутной задержкой, продолжалась два часа 10 минут.
Ожидается, что за ней последуют российско-американские переговоры в расширенном составе - с участием делегаций двух стран.
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Интерфакс