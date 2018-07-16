В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет Путина и Трампа

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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 15:23 16.07.2018 - 15:23

*** Она продлилась дольше запланированного Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп беседовали тет-а-тет больше двух часов вместо запланированных полутора. Встреча лидеров РФ и США в формате "с глазу на глаз" завершилась в Хельсинки, сообщает телеканал "Россия-24". Беседа В.Путина и Д.Трампа, начавшаяся с 55-минутной задержкой, продолжалась два часа 10 минут. Ожидается, что за ней последуют российско-американские переговоры в расширенном составе - с участием делегаций двух стран. ***/ 1ни мф Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс