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*** Она продлилась дольше запланированного

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп беседовали тет-а-тет больше двух часов вместо запланированных полутора.

Встреча лидеров РФ и США в формате "с глазу на глаз" завершилась в Хельсинки, сообщает телеканал "Россия-24".

Беседа В.Путина и Д.Трампа, начавшаяся с 55-минутной задержкой, продолжалась два часа 10 минут.

Ожидается, что за ней последуют российско-американские переговоры в расширенном составе - с участием делегаций двух стран.

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Интерфакс