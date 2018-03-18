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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 14:56 18.03.2018 - 14:56

Хельсинки. 18 марта. ИНТЕРФАКС - В Хельсинки пройдет встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи. Такое сообщение распространили в воскресенье СМИ Финляндии и подтвердил МИД страны.

Как сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle, заместитель руководитель отдела США в МИД Северной Кореи Чо Канг (Choe Kang) уже находится на пути в Хельсинки.

Его видели в воскресенье в аэропорту Пекина перед посадкой в самолет, отправлявшийся в столицу Финляндии. Он не стал комментировать детали визита.

В Хельсинки, по данным Yle, Чо Канг должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности. По сведениям портала, он встретится в Хельсинки с бывшим послом США в Северной Корее Кэтлин Стивенсон (Kathleen Stephensоn).

МИД Финляндии подтвердил, что в Хельсинки состоится подобная встреча с участием делегации Северной Кореи, но не указал ее состава. По данным министерства, речь не идет о встрече на высоком политическом уровне.

Аг

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