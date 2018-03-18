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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 16:39 18.03.2018 - 16:39

(обновленная версия сообщения от 17:50)

Хельсинки. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель генерального директора североамериканского отдела МИД КНДР Цой Кан Ир в воскресенье прибыл в Хельсинки, сообщают местные СМИ.

Его самолет приземлился в аэропорту Ванта в 14.05 (15.05 мск). Северокорейского дипломата встречала большая группа журналистов, в основном из Финляндии и Японии. Однако им не удалось увидеть гостя, который вышел из самолета отдельно от остальных пассажиров, отмечается в сообщениях.

Цой Кан Ир входил в состав делегации Северной Кореи, которая побывала на Олимпийских играх в Южной Корее.

Информацию о том, что в Хельсинки пройдет встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи, распространили в воскресенье СМИ Финляндии и подтвердил МИД страны.

В Хельсинки, по данным портала телерадиовещания Финляндии Yle, Цой Кан Ир должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности. По сведениям портала, он встретится с бывшим послом США в Южной Корее Кейтлин Стивенс.

МИД Финляндии подтвердил, что в Хельсинки состоится подобная встреча с участием делегации Северной Кореи, но не указал ее состава. По данным министерства, речь не идет о встрече на высоком политическом уровне.

Со своей стороны, южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн сообщает, что Цой Кан Ир планирует провести в Финляндии неофициальную встречу с дипломатами из США и Южной Кореи.

По данным Уай-Ти-Эн, ожидается, что участники этой встречи обсудят проблему денуклеаризации Корейского полуострова, а также детали намеченного на конец апреля межкорейского саммита и ожидаемого в мае саммита США-КНДР.

Официальных данных о времени встречи и точном месте ее проведения пока нет.

Официальных данных о времени встречи и точном месте ее проведения пока нет.

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