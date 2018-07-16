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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:16 16.07.2018 - 17:16

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - В зале Президентского дворца в Хельсинки, где проходит пресс-конференция президентов РФ и США, накаляется обстановка.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники спецслужб выпроводили одного из журналистов, который попытался развернуть плакат с темой своего вопроса президентам.

На листке бумаги, который мужчина не хотел отдавать охране, было написано: "Nuclear weapon ban threaty" (договор о запрещении ядерного оружия). В итоге его выпроводили из зала вместе с плакатом.

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