Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 13:56

*** Окончательно эту проблему предстоит решить ПАСЕ

Берлин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Финляндии Тимо Сойни в пятницу заявил, что по итогам Комитета министров Совета Европы в Хельсинки удалось добиться прогресса в вопросе возвращения России в Парламентскую ассамблею СЕ (ПАСЕ).

"Сейчас мы можем вам сказать, что здесь в Хельсинки были найдены некоторые точки соприкосновения, поэтому новости хорошие", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, решение Комитета министров Совета Европы о правах и обязанностях членов не решает напрямую вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ, участники ПАСЕ должны сами принять решение.

Вместе с тем, он отметил, что комитет министров СЕ, хоть и не может сам решить вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ, но направляет позитивный политический сигнал.

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