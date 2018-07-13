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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 13:15 13.07.2018 - 13:15

Хельсинки. 13 июля. ИНТЕРФАКС - В столице Финляндии предпринимаются повышенные меры безопасности в связи со встречей 16 апреля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Рыночная площадь напротив президентского дворца в Хельсинки в этот день будет закрыта, а торговая деятельность отменена. Не состоятся также рейсы паромов и туристических катеров, отправляющихся с Рыночной площади, сообщила в пятницу мэрия.

Об организации перемещении в крепость Свеаборг, куда туристов доставляют небольшие пароходики, городские власти сообщат позже.

Власти Хельсинки выразили сожаление в связи с неудобствами, вызванными закрытием торговых точек на рынке и изменением расписания движения морских судов.

Как сообщали СМИ Финляндии ранее, в Президентском дворце пройдут встречи Д.Трампа с лидером Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto), а также встреча глав РФ и США.

Дворец, где располагается глава финляндского государства, был построен в 1820 году для состоятельного местного купца Юхана Хейденштрауха (Juhan Heidtyschtrauch). В 1837 году особняк был выкуплен правительством для использования под резиденцию Финляндского генерал-губернатора, но император Николай обратил его в царскую резиденцию.

Здание служило в качестве жилой резиденции императорской семьи до 1917 года, хотя монархи посещали его нечасто. Здесь в годы Первой мировой войны размещался военный госпиталь, а с марта 1917 по апрель 1918 г. здесь находился Исполком Городского Совета Рабочих и Солдат Хельсинки. Во второй половине 1918 года особняк официально переименован в Президентский дворец.

В то же время пока еще нет официальной информации о месте проведения встречи президентов России и США.

Крупная газета Финляндии Helsingin Sanomat отметила в пятницу, что повышенные меры безопасности предпринимаются также и близ президентской резиденции Мянтуниеми (Mantuniemi) в районе Мейлахти (Meilahti), на берегу морского залива. По ее данным, Д.Трамп прибудет в Хельсинки с супругой Меланией в воскресенье во второй половине дня, а В.Путин - в понедельник.

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