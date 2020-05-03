Этот контент был опубликован 3 мая 2020 г. 9:23

Кабул. 3 мая. ИНТЕРФАКС - В Афганистане в результате авиаударов по местам скопления боевиков в провинции Балх убито 14 террористов, еще шестеро ранены, сообщил начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

"В ночь на воскресенье вооруженные группы боевиков скопились в селении Булони уезда Зари для организации нападения на колонну правительственных сил. Военно-воздушные силы, определив расположение боевиков, нанесли удары по местам их скопления. В результате авиаударов было ликвидировано 14 террористов, еще шестеро ранены. Вооружение и средства передвижения противника ликвидированы", - сказал Резаи в воскресенье.

По его словам, кроме того, в ходе отдельного боестолкновения с силовиками в селении Янги Кала уезда Чимтал, убиты два террориста, еще четверо ранены.

Тв аг

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