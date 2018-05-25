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Дубай. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В ходе беспорядков на границе сектора Газа в пятницу пострадали 86 палестинцев, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы.

Большинство пострадавших обратились за помощью после отравления слезоточивым газом, уточняется в сообщении.

Палестинцы еженедельно проводят акции протеста на границе сектора Газа - так называемый Марш возвращения. Акции начались в марте, особенно активные выступления палестинцев с большим количеством жертв и пострадавших произошли 14 мая во время открытия посольства США в Иерусалиме.

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Интерфакс