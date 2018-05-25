В ходе акций протеста на границе сектора Газа пострадали более 80 человек
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В ходе беспорядков на границе сектора Газа в пятницу пострадали 86 палестинцев, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы.
Большинство пострадавших обратились за помощью после отравления слезоточивым газом, уточняется в сообщении.
Палестинцы еженедельно проводят акции протеста на границе сектора Газа - так называемый Марш возвращения. Акции начались в марте, особенно активные выступления палестинцев с большим количеством жертв и пострадавших произошли 14 мая во время открытия посольства США в Иерусалиме.
бф ар
Интерфакс