В ходе акций протеста на границе сектора Газа пострадали более 80 человек

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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 21:30 25.05.2018 - 21:30

Дубай. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В ходе беспорядков на границе сектора Газа в пятницу пострадали 86 палестинцев, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы. Большинство пострадавших обратились за помощью после отравления слезоточивым газом, уточняется в сообщении. Палестинцы еженедельно проводят акции протеста на границе сектора Газа - так называемый Марш возвращения. Акции начались в марте, особенно активные выступления палестинцев с большим количеством жертв и пострадавших произошли 14 мая во время открытия посольства США в Иерусалиме. бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс