В ходе визита в Берлин Столтенберг встретится с Меркель

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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 9:50 14.06.2018 - 09:50

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посещает Берлин 14-15 июня, сообщила в четверг в Брюсселе пресс-служба Североатлантического альянса. В коммюнике отмечается, что 14 июня Й.Столтенберг встретится с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. На пятницу, 15 июня, запланирована его встреча с канцлером Ангелой Меркель. Генсек НАТО встретится с германскими парламентариями и примет участие в мероприятии, организованном Фондом Кёрбера. 1ов бс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс