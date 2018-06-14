В ходе визита в Берлин Столтенберг встретится с Меркель
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Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посещает Берлин 14-15 июня, сообщила в четверг в Брюсселе пресс-служба Североатлантического альянса.
В коммюнике отмечается, что 14 июня Й.Столтенберг встретится с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
На пятницу, 15 июня, запланирована его встреча с канцлером Ангелой Меркель. Генсек НАТО встретится с германскими парламентариями и примет участие в мероприятии, организованном Фондом Кёрбера.
1ов бс
Интерфакс