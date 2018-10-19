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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 11:26 19.10.2018 - 11:26

Берлин. 19 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, два человека погибли во время операции правоохранительных органов в области Пфальц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии, передают в пятницу германские СМИ.

Помимо этого, двое полицейских получили серьезные ранения.

О деталях полицейской операции пока не сообщается.

1тэ аю

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