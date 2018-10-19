В ходе полицейской операции на юго-западе Германии погибли два человека - СМИ
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Берлин. 19 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, два человека погибли во время операции правоохранительных органов в области Пфальц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии, передают в пятницу германские СМИ.
Помимо этого, двое полицейских получили серьезные ранения.
Полицейская операция прошла рано утром в населенном пункте Кирхайм.
"В настоящий момент мы не можем предоставить больше информации об операции", - приводят СМИ слова представителя местной полиции.
"Расследование (в рамках операции в Кирхайме - ИФ) продолжается", - отмечается в сообщении в "Твиттере" правоохранительных органов Рейнланд-Пфальца.
При этом в полиции подчеркнули, что ситуация находится под контролем и не представляет опасности для общественности.
1тэ аю
Интерфакс