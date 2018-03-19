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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 13:50 19.03.2018 - 13:50

*** Но в целом день выборов прошел надлежащим образом

Москва/Вена. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Наблюдатели ОБСЕ выступили с заключением, в соответствии с которым выборам президента РФ не хватало транспарентности.

"В целом процессу обработки жалоб в ходе президентских выборов не хватало прозрачности", - говорится в докладе международной миссии наблюдателей ОБСЕ за выборами в РФ, обнародованном в понедельник.

"Из большого количества обращений ЦИК классифицировал как жалобы 420, но рассмотрел и опубликовал лишь две. ЦИК проинформировал БДИПЧ, что счел остальные жалобы выходящими за рамки его компетенции, так как они касались в основном неправильным использованием административного ресурса. Они были направлены в другие государственные органы", - подчеркивают авторы доклада.

"Более 160 жалоб были направлены в избирательные комиссии субъектов (РФ), в основном они касались материалов к выборам, в том числе распространения листовок с призывами бойкотировать выборы. Избирательные комиссии субъектов (РФ) вынесли ограничительные постановления, согласно которым распространение таких материалов противоречило закону", - отмечается в документе.

"Несмотря на нарушения, связанные с тайной голосования и процедурными изъянами, в целом день выборов прошел надлежащим образом", - заключили наблюдатели.

Ар вв

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