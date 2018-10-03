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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 20:25 03.10.2018 - 20:25

Иерусалим. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Департамент здравоохранения сектора Газа сообщил о гибели 15-летнего подростка в результате столкновений между палестинцами в секторе Газа и израильскими военными, передает в среду израильская газета "Таймс оф Исраэл".

"Департамент здравоохранения сектора Газа, находящегося под контролем ХАМАС, сообщает, что 15-летний подросток погиб от огнестрельного ранения в ходе протестов у границы с Израилем", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, подросток погиб в ходе протестов у контрольно-пропускного пункта "Эрез".

Издание также отметило, что палестинцы запускали в сторону Израиля воздушные шары с прикрепленными к ним горящими предметами, что стало причиной пяти возгораний на территории близ границы сектора Газа и Израиля.

Также сообщается, что израильские военные задержали двух палестинцев, которым почти удалось проникнуть на территорию Израиля. Один из них был вооружен ножом. Их передали службе безопасности Шабак для допроса.

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