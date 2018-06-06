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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 2:30 06.06.2018 - 02:30

Кабул. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В ходе совместной операции "Ханджар-6", проводимой в течение недели силовиками Афганистана на территории приграничного с Таджикистаном уезда Кохистан провинции Бадахшан, на северо-востоке ИРА ликвидированы 28 боевиков, еще 38 участников незаконных вооруженных формирований ранены, сообщил в среду штаб 209 корпуса "Шохин" афганской национальной армии (АНА). Операция, в ходе которой от боевиков освобождены 17 селений, проводится силами второго полка 20 дивизии "Памир" АНА при поддержке авиации, говорится в сообщении.

Накануне штаб 209 корпуса АНА сообщил о том, что подразделения афганской национальной армии (АНА) зачищают от боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) также приграничные с Таджикистаном уезды Хаваджах Бахаводин и Дашти Кала, соседней с Бадахшаном провинции Тахар.

В ходе операции "Туфан-11" за последние два дня ликвидировано не менее 40 вооруженных экстремистов, в том числе и теневой глава талибов в уезде Янги Кала Мулла Мухаммад Кызыл, известный как Абу Юсуф, говорилось в сообщении. Кроме того, ранено 36 боевиков, среди которых глава военной комиссии талибов в населенных пунктах, расположенных в устье реки Кокча Низомиддин Низом, один боевиков захвачен в плен. В ходе операции от боевиков освобождены 12 селений.

В начале прошлой недели боевики антиправительственных групп атаковали и захватили части территорий уездов Хаваджах Бахаводин, Дашти Кала, Хаваджа Гхар, в приграничной с Таджикистаном зоне провинции Тахар. Правительственные силы пытаются вернуть контроль над потерянными территориями.

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