Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 21:19

Иерусалим. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля в среду подтвердила, что ее беспилотники совершали полеты в районе ливанской границы.

"Звуки стрельбы были слышны с территории Ливана близ местности, где совершали полет беспилотники ЦАХАЛ. Беспилотники завершили свою миссию, ущерб причинен не был", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля в "Твиттере".

ЦАХАЛ не уточняет, где именно совершали полет беспилотники - с израильской стороны границы или же в небе над Ливаном.

По данным израильских СМИ, ливанские военные открыли огонь из стрелкового оружия по, как минимум, одному беспилотнику Израиля. По другим данным, беспилотников было два.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллу и Ливан о возможных последствиях в случае опрометчивых действий против Израиля.

Ранее израильское военное командование подтвердило, что нанесло в прошлую субботу вечером серию авиаударов по объектам к югу от Дамаска.

Эти объекты, по версии израильской стороны, находились под контролем шиитских военизированных формирований и сил иранского подразделения "Кудс", и при этом целью авиаударов было предотвращение атаки на север Израиля при помощи беспилотников.

В воскресенье представитель "Хезболлы" Мухаммед Афиф сообщил агентству Associated Press, что два израильских беспилотника рухнули в районе Бейрута.

Афиф отметил, что бойцы "Хезболлы" не открывали огонь по этим беспилотникам. Он подчеркнул, что один беспилотник упал на крышу здания, в котором находится пресс-служба движения. Второй, который 45 минут спустя, вероятно, был отправлен на поиски первого, взорвался в воздухе.

После этого, накануне, лидер "Хезболлы" Насралла заявил, что израильской армии на границе с Ливаном следует в любое время ждать ответа за инцидент с беспилотниками.

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