В центре Аддис-Абебы прогремел взрыв, есть пострадавшие
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Дубай. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько человек получили ранения в субботу в результате подрыва взрывного устройства на площади Мескель в центре Аддис-Абебы на массовой акции в поддержку действий премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, сообщает эфиопское телевидение.
О точном количестве пострадавших данных пока нет.
Премьер, который также принимал участие в акции, не пострадал.
Отмечается, что на манифестацию в поддержку главы правительства собрались тысячи человек.
Ожидается, что вскоре А.Ахмед выступит с обращением к жителям страны.
А.Ахмед возглавил правительство Эфиопии после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку в феврале этого года.
1ар ан
Интерфакс