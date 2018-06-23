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Этот контент был опубликован 23 июня 2018 г. 10:05 23.06.2018 - 10:05

Дубай. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько человек получили ранения в субботу в результате подрыва взрывного устройства на площади Мескель в центре Аддис-Абебы на массовой акции в поддержку действий премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, сообщает эфиопское телевидение.

О точном количестве пострадавших данных пока нет.

Премьер, который также принимал участие в акции, не пострадал.

Отмечается, что на манифестацию в поддержку главы правительства собрались тысячи человек.

Ожидается, что вскоре А.Ахмед выступит с обращением к жителям страны.

А.Ахмед возглавил правительство Эфиопии после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку в феврале этого года.

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