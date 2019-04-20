Этот контент был опубликован 20 апреля 2019 г. 15:30

*** Полиция задержала 137 человек

Париж. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Полицейские используют слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов" в центре Парижа, сообщает в субботу телеканал BFM TV.

Вблизи площади Республики протестующие стали бросать в полицейских различные предметы, в ответ полиция применила слезоточивый газ. Также слезоточивый газ полиция применила в районе бульвара Ришар-Ленуар, где неизвестные подожгли автомобиль и несколько мусорных баков, сообщает телеканал.

Газета "Фигаро" сообщает, что на улице, прилегающей к площади Республики, виден дым. По данным журналистов, там горят заграждения. На бульваре Жюль-Ферри, расположенном в том же районе, горят несколько автомобилей и мопедов. На место происшествия прибыли пожарные, сообщает "Фигаро".

В рамках акции "желтых жилетов" в Париже правоохранительные органы, по последним данным, задержали 137 человек. Раннее сообщалось о 126 задержанных.

Французы в желтых жилетах выходят на улицы разных городов страны уже в 23-й раз, с середины ноября прошлого года они не пропустили ни одной субботы.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

На фоне продолжающихся протестов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения.

"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

1мм др

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