Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 13:58

Париж. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Дорожный знак с предписываемым известному британскому уличному художнику Бэнкси граффити похищен у въезда в подземную парковку центра Помпиду в Париже, сообщают местные СМИ со ссылкой на музей.

В центре Помпиду рассказали, что во вторник написали заявление о краже, произошедшей на территории комплекса, и нанесению ущерба.

Речь идет о дорожном указателе, на задней стороне которого изображена крыса в маске. Граффити появилось 25 июня 2018 года, и уже на следующий день появилась в официальном аккаунте Бэнкси в Instagram.

В пресс-службе Центра Помпиду предполагают, что злоумышленники спилили металлический указатель. В нем также отметили, что не являются владельцами этого предмета искусства.

Бэнкси - псевдоним английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссёра, который сохраняет анонимность.

Вокруг его биографии велось много споров. Согласно самым распространенным версиям, его настоящее имя Роберт или Робин Бэнкс.

Он зачастую оставляет на улицах крупных городов граффити различного содержания, в том числе с политическим подтекстом. Затем Бэнкси сообщает о своем авторстве в Instgram.

Центр Помпиду - культурный центр, расположенный в 4-м округе Париже. Главным образом, в нем представлено современное искусство. Решение о его создании было принято президентом Франции Жоржем Помпиду, который занимал пост главы французского государства с 1969 по 1974 год.

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