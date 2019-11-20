Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 10:43

Стамбул. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Корвет ВМС Франции Commandant Birot ("Коммандант Биро") вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские сайты, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

Французский корабль оснащен четырьмя пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет Exocet ("Экзосет"), 100 мм пушкой, двумя 20 мм зенитными орудиями и четырьмя пулеметами, а также имеет четыре торпедных аппарата.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Как сообщалось, в октябре в Черном море находился американский эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) ("Портер"). После захода эсминца в Черное море 12 октября за ним начали слежение сразу несколько российских боевых кораблей.

Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществлял фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

1нв ав

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