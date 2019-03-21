Стамбул. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Тральщик-искатель мин Военно-морских сил Франции M653 Capricorne (Каприкорн) в четверг, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы.
Французский тральщик водоизмещением 605 тонн помимо бортовой гидроакустической системы DUBM-21B оснащен самоходным подводным аппаратом для поиска и уничтожения мин PAP-104. На вооружении он также имеет 20 мм пушку и 4 пулемета. Экипаж состоит из 55 человек.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
В январе и феврале текущего года в Черное море заходил американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75)). По сообщению Национального центра управления обороной РФ, за его походами следили силы Черноморского флота.
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