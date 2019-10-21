Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 13:40

Стамбул. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Корабли 2-й постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) в понедельник вошли в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии их прохождения через пролив Босфор.

В состав группы входят минные тральщики Италии, Испании и Турции - Numana, Sella и Amasra соответственно, румынский разведывательный корабль Catuneanu и итальянский танкер снабжения Vesuvio.

Последний раз данная корабельная группа НАТО заходила в Черное море в середине июля.

Как сообщалось, с 12 октября в акватории Черного моря также находится ракетный эсминец ВМС США Porter. В Национальном центре управления обороной РФ сообщали, что за ним ведут наблюдение несколько российских боевых кораблей, в том числе фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

В ходе пребывания в Черном море американский эсминец посетил с визитом Одессу, а также провел учения с румынским и украинским кораблями.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

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