Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 9:44

Берлин. 14 января. ИНТЕРФАКС - Германская прокуратура проводит масштабную операцию против исламских радикалов, во вторник утром ведомство сообщило, что обыски проходят сразу в четырех федеральных землях.

"В рамках следственных действий генпрокуратуры Берлина по подозрению в подготовке серьезного преступления, угрожающего безопасности государства (ИФ - терроризм), выданы ордера на обыск в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии", - сказано в сообщении, опубликованном в твиттере ведомства.

По информации таблоида Bild, правоохранители ищут чеченцев-исламистов. В Бранденбурге задержан один человек, еще двое задержаны в Берлине.

Другие подробности пока не сообщаются.

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