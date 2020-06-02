Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 18:23

Брюссель. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Чешское правительство одобрило систему, которая распределила страны Евросоюза по трем категориям в зависимости от их эпидемиологической обстановки по их безопасности для поездок, сообщают европейские СМИ.

В первую группу включены стран с низким уровнем опасности, гражданам Чехии разрешено ездить в эти государства и возвращаться из них без каких-либо ограничений. Среди таких стран - Германия, Польша, Австрия, а также Греция.

Во вторую категорию со средним риском включены Италия, Испания, Франция и другие. Поездки в эти страны также разрешены без ограничений, но для возвращения в Чехию нужно будет доказать отсутствие заражения коронавирусом.

В страны с высоким риском попали только уже вышедшая из ЕС Великобритания и Швеция. Для того, чтобы вернуться в Чехию, гражданам нужно будет получить негативный результат анализа.

Отмечается, что эти меры начнут действовать с 15 июня.

В настоящее время чехам разрешено ездить в Словакию, Австрию и Венгрию. В случае, если поездка не превышает 48 часов, можно вернуться в Чехию без тестирования на коронавирус.

В МИД Чехии ранее заявили, что поездки из страны и в обратном направлении за пределами Евросоюза должны регулироваться на уровне ЕС.

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