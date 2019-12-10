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Киев. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В результате стрельбы в одной из больниц города Острова на северо-востоке Чехии погибли не менее шести человек; еще два человека тяжело ранены, сообщает Deutsche Welle cо ссылкой на министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха.
Неизвестный открыл стрельбу в травматологическом отделении больницы. Полиция опубликовала в своем микроблоге Twitter фото предполагаемого стрелка с просьбой помочь задержать его, а также проявлять максимальную осторожность.
Подоплека случившегося пока неизвестна. На месте происшествия работает полицейский спецназ.
ки