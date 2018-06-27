В Чехии к присяге приведено коалиционное правительство

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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 14:37 27.06.2018 - 14:37

Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Чехии Милош Земан привел к присяге новый кабинет министров во главе с Андреем Бабишем, сообщает в среду радиостанция "Немецкая волна". Чешский президент поздравил членов кабинета с назначением и поблагодарил за эффективную работу предыдущее правительство, которое также возглавлял А.Бабиш. "Желаю, чтобы этот командный дух сохранился и у вас", - цитирует радиостанция слова М.Земана. Новый кабинет - это коалиционное правительство, которое образовали популистское движение АНО ("Акция недовольных граждан") А.Бабиша и Чешская социал-демократическая партия". 1кю ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс