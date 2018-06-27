В Чехии к присяге приведено коалиционное правительство
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Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Чехии Милош Земан привел к присяге новый кабинет министров во главе с Андреем Бабишем, сообщает в среду радиостанция "Немецкая волна".
Чешский президент поздравил членов кабинета с назначением и поблагодарил за эффективную работу предыдущее правительство, которое также возглавлял А.Бабиш.
"Желаю, чтобы этот командный дух сохранился и у вас", - цитирует радиостанция слова М.Земана.
Новый кабинет - это коалиционное правительство, которое образовали популистское движение АНО ("Акция недовольных граждан") А.Бабиша и Чешская социал-демократическая партия".
1кю ар
Интерфакс