Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 11:08

Берлин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В Чехии на протяжении трех дней число новых зарегистрированных случаев коронавируса не превышает 100 в сутки, сообщает в среду агентство Associated Press.

Так, во вторник положительный анализ на COVID-19 в Чехии сдали 82 человека, в понедельник - 68 человек, а в воскресенье - 89 человек.

О первых заболевших коронавирусом в Чехии стало известно 1 марта. За это время эпидемии в стране выявили 6 151 случаев COVID-19, 163 человека умерли, из них за последние сутки - семь человек.

Власти Чехии во вторник сообщили, что намерены постепенно снимать ограничения на работу магазинов и ресторанов. В настоящее время жители страны обязаны носить медицинские маски в общественных местах, и не могут собираться группами более двух человек.

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