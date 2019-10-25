Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 19:56

Мадрид. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Водители грузовых автомобилей устроили забастовку из-за сборов за проезд по автодорогам, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Сотни грузовиков медленно проехали по дороге, огибающей столицу Чили город Сантьяго, требуя отменить плату за проезд по платным дорогам. К ним присоединились автомобилисты и мотоциклисты.

Большинству водителей автомобилей приходится платить от $35 до $130 в месяц за проезд по автодорогам вблизи Сантьяго, а водители грузовиков вынуждены платить больше, так как они проезжают большие дистанции, отмечает AP. Значительная часть жителей Чили зарабатывает в месяц примерно $560-$760, отмечает агентство.

В четверг в Сантьяго в протестах участвовали тысячи человек. В то же время, протесты постепенно стихают, бастовавшие ранее шахтеры и работники портов прекратили протесты и вернулись к работе, отмечает агентство Bloomberg. В Сантьяго вновь открываются школы, магазины и станции метро.

Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В результате протестов погибли минимум 19 человек.

В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

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