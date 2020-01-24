Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 8:25

Пекин. 24 января. ИНТЕРФАКС - Руководство парка развлечений Диснейленд в Шанхае объявило о закрытии комплекса в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщают в пятницу азиатские СМИ.

В шанхайском Диснейленде указали, что решение принято "для сдерживания распространения вспышки заболевания, а также для обеспечения безопасности и здоровья" гостей и сотрудников парка.

Кроме того, канадская компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу по всему миру, объявила об отмене представлений на востоке Китая, в частности, в провинции Чжэцзян.

"Прямо сейчас мы ответственны за то, чтобы активизировать превентивные меры", - сказал президент и гендиректор Cirque du Soleil Даниэль Ламар.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу закрываются для въезда и выезда еще 12 городов.

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