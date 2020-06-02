Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 17:10

Париж. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Изабель Море заявила, что страна возвращается к нормальной жизни, а коронавирус нового типа больше практически не распространяется.

"Вирус больше практически не распространяется в нашей стране... Я хочу выразить уверенность в будущем и в необходимости стремительного возвращения к прежней жизни", - приводят швейцарские СМИ слова Море.

По ее словам, "этап за этапом мы возвращаем части нашей жизни к тому, что было до пандемии".

Она также указала, что теперь парламент должен заняться "экономическим и социальным кризисом, который нас сильно затронул, и решать другие проблемы, а не только проблему коронавируса".

Накануне Национальный совет Швейцарии открыл летнюю сессию заседаний.

С 6 июня Швейцария перейдет к последнему этапу снятия ограничений, будет возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий.

Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль.

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