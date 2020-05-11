Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 10:44

Париж. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Швейцарии с понедельника существенно ослабляют ограничительные меры, введённые для борьбы против коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В стране разрешили возобновить работу музеев, магазинов, библиотек и ресторанов при условии, что в них будут соблюдаться меры по защите персонала и посетителей от вируса.

Также частично возобновляют работу школы.

Власти, тем не менее, предупреждают, что коронавирус по-прежнему представляет серьезную опасность для жителей Швейцарии. В стране выявили более 30 тыс. случаев заражения, более 1,8 тыс. пациентов скончались.

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