Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 20:19

Берлин. 14 июня. ИНТЕРФАКС - В Швейцарии тысячи женщин приняли участие в забастовке против гендерной дискриминации в обществе и на рынке труда, передает в пятницу радиостанция "Немецкая волна" со ссылкой Швейцарское объединение профсоюзов в Берне.

В ходе забастовки, проходившей под лозунгом "Зарплата. Время. Уважение" митингующие требовали равную с мужчинами заработную плату за одинаковый объем работы.

"Женщины в Швейцарии до сих пор зарабатывают значительно меньше мужчин: разница в зарплатах составляет почти 20%. При равной квалификации женщины получают на 8% меньше своих коллег-мужчин. В итоге в пенсионном возрасте доходы женщин почти на 40% ниже, чем у мужчин" - отмечает радиостанция.

Помимо профсоюзов, акцию протесты поддержали левые партии и социал-демократы.

1кю аю

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