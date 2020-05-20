Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 19:16

Париж. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Швейцарии разрешило проводить с 28 мая церковные обряды в рамках послабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, сообщают франкоязычные СМИ.

В частности, разрешается возобновить обряды крещения, венчания, а также - мессы.

"Нормальная жизнь возвращается", - отметил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе, анонсируя это решение.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии ориентируются на то, чтобы к середине июня открыть границы с Германией, Францией и Австрией.

Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось взять ситуацию под контроль.

В общей сложности, на швейцарской территории заразились более 30 тыс. человек, около 1,8 тыс. скончались.

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