Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 12:38

Париж. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Швейцарии ориентируются на то, чтобы к середине июня открыть границы с Германией, Францией и Австрией, сообщают в среду франкоязычные СМИ.

По словам представителя министерства юстиции и полиции Швейцарии Филиппа Швандера, пока точная дата не определена. Он отметил, что, вероятно, к середине следующего месяца жители страны также смогут совершать туристические страны в эти три страны.

При этом отмечается, что открытие границы с Италией пока не предусмотрено.

Между тем, ранее в среду глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что Германия из-за пандемии коронавируса продлит контроль на границах с Францией, Австрией и Швейцарией до 15 июня 2020 года. По его словам, с 15 июня передвижение внутри ЕС, как ожидается, будет осуществляться в нормальном режиме.

Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось взять ситуацию под контроль. В настоящее время ежедневно в Швейцарии фиксируют лишь по нескольку десятков случаев заболевания.

В общей сложности, на швейцарской территории заразились более 30 тыс. человек, около 1,8 тыс. скончались.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!