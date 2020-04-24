Париж. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Швейцарии за последние сутки зарегистрирован 181 новый случай заболевания новым типом коронавируса COVID-19, сообщают франкоязычные СМИ.
Отмечается, что этот показатель на 47 случаев ниже, чем накануне.
Общее число заражений за все время пандемии в этой стране составляет 28,6 тыс. человек.
Наибольшее число случаев зафиксировано в кантоне Женева, Тичино и Во.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в Швейцарии впоследствии заражения скончалось около 1,5 тыс. человек.
На следующей неделе в Швейцарии планируют начать постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. Эти ограничения - менее строгие, чем в соседних странах. С 27 апреля в Швейцарии возобновят работу парикмахеры, а также массажные и косметические салоны.
С 11 мая, как сообщают власти, начнут открываться общеобразовательные школы, магазины и рынки. Третий этап ослабления начнется 8 июня - тогда откроют средние школы, профессионально-технические училища и университеты.
Швейцарское руководство также рассматривает возможность снятия ограничений на собрания более пяти человек, однако детали этого плана будут объявлены в конце мая.
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