Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 17:18

Париж. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Швейцарии за последние сутки зарегистрирован 181 новый случай заболевания новым типом коронавируса COVID-19, сообщают франкоязычные СМИ.

Отмечается, что этот показатель на 47 случаев ниже, чем накануне.

Общее число заражений за все время пандемии в этой стране составляет 28,6 тыс. человек.

Наибольшее число случаев зафиксировано в кантоне Женева, Тичино и Во.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Швейцарии впоследствии заражения скончалось около 1,5 тыс. человек.

На следующей неделе в Швейцарии планируют начать постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. Эти ограничения - менее строгие, чем в соседних странах. С 27 апреля в Швейцарии возобновят работу парикмахеры, а также массажные и косметические салоны.

С 11 мая, как сообщают власти, начнут открываться общеобразовательные школы, магазины и рынки. Третий этап ослабления начнется 8 июня - тогда откроют средние школы, профессионально-технические училища и университеты.

Швейцарское руководство также рассматривает возможность снятия ограничений на собрания более пяти человек, однако детали этого плана будут объявлены в конце мая.

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