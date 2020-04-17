Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 13:44

Париж. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Организаторы ежегодного джазового фестиваля в Монтре объявили в пятницу об отмене июльского мероприятия из-за коронавируса COVID-19.

"С глубоким сожалением организаторы Джазового фестиваля в Монтре должны объявить, что в этом году мероприятие не состоится", - говорится в Twitter аккаунте фестиваля.

В нем отмечается, что фестиваль отменен в первые за 53 года его существования.

Организаторы указали, что несмотря на то, что власти Швейцарии планируют начать смягчение ограничительных мер, "пока невозможно рассматривать возможность проведения мероприятия такого размаха как Джазовый фестиваль в Монтре в июле".

Музыкальный фестиваль должен был пройти в этом году с 3 по 18 июля.

Этот фестиваль считается вторым в мире по популярности у поклонников джаза после ежегодного Международного джазового фестиваля в Монреале. Он проходит в живописном швейцарском городе Монтре на берегу Женевского озера.

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