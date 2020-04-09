Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 20:08

Берлин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов, общее количество летальных исходов в этой стране достигло 792 человек, сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.

В общей сложности, в стране выявили свыше 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 719 человек лечатся в отделениях интенсивной терапии.

Среди мер, которые предприняли в стране, запрет на собрания более 50 человек, тогда как во многих европейских странах разрешено собираться на улице по 2-4 человека, соблюдая при этом дистанцию. Людей в возрасте старше 70 лет призывают оставаться дома.

Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.

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