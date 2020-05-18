Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 17:31

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Показатель смертности в апреле в Швеции стал самым высоким для этой страны почти за 30 лет, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Согласно данным национального института статистических данных, в апреле в стране скончалось больше людей, чем в какой-либо другой месяц с 1993 года.

В апреле 2020 года в Швеции умерло 10,4 тыс. человек. В декабре 1993 года скончалось 11 тыс. человек, тогда высокую смертность связывали с эпидемией сезонного гриппа.

Швеция в отличие от других скандинавских и европейских стран не ограничивала полностью передвижения жителей страны и работу предприятий из-за пандемии коронавируса.

С начала вспышки инфекции в стране зафиксировали около 30 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Более 3,6 тыс. человек скончалось.

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