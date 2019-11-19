Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 14:42

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Швеции приняла решение прекратить расследование по делу об изнасиловании, начатое в 2010 году в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Я хочу сообщить о своем решении прекратить предварительное расследование", - заявила заместитель генерального прокурора Ева-Мари Перссон.

В Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам журналист заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Ассанжа в Швеции обвиняли в принуждении и домогательствах, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности.

В первый раз расследование по делу об изнасиловании прекратили в 2017 году. Однако, в мае прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks по этому делу.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале лета его приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет.

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