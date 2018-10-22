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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 15:58 22.10.2018 - 15:58

Стокгольм. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Глава переходного правительства Швеции Стефан Левен провел в понедельник встречу со спикером Риксдага (шведского парламента) Андреасом Норленом и обсудил с ним ход переговоров о формировании правительства, информирует шведский новостной портал "Локал".

В сообщении отмечается, что у С.Левена осталась одна неделя на то, чтобы разработать план формирования правительства и передать его А.Норлену. После этого спикер сможет вынести предложение на голосование в Риксдаге.

Портал напоминает, что ранее спикер Риксдага поставил лидеру Социал-демократической партии Швеции С.Левену задачу сформировать правительство, после того, как это не удалось главе Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону.

Ранее шведские СМИ отмечали, что Стефан Левен, занявший пост премьер-министр Швеции в 2014 году, останется во главе переходного правительства до тех пор, пока члены Риксдага не выберут нового премьер-министра.

В конце сентября в парламенте Швеции прошло голосование по кандидатуре Стефана Левена на должность премьер-министра страны. В результате голосования бывший премьер и лидер правящей Социал-демократической рабочей партии не смог сохранить за собой этот пост.

Необходимость в голосовании по кандидатуре премьер-министра в Риксдаге возникла после того, как ни один из партийных блоков Швеции не смог набрать необходимого большинства голосов на выборах.

По итогам выборов, которые прошли в Швеции 9 сентября, правящий "красно-зеленый" альянс партий - Социал-демократическая партия, Левая партия и Партия зеленых - получил 144 мандата, в то время как оппозиционный альянс правых партий - Умеренная партия, Партия центра, Либеральная партия и Христианские демократы - получил 143.

В свою очередь евроскептики из партии "Шведские демократы", не входящие ни в одно из объединений заметно усилили свои позиции, набрав на 4 процентных пункта больше голосов, чем на прошлых выборах, и получив 62 мандата.

1ла ар

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