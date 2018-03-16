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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 8:44 16.03.2018 - 08:44

Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - В Швеции проходит второй день визита главы МИД КНДР Ли Ён Хо, который, как ожидается, может стать частью подготовки к саммиту США-Северная Корея, сообщает в пятницу Би-би-си.

Газета "Гардиан" пишет, что на фоне визита северокорейского дипломата в Швецию появляется информация, что именно эта скандинавская страна может принять этот саммит.

Ли Ён Хо прибыл в Стокгольм в четверг, и из аэропорта он и другие члены делегации сразу направились в посольство КНДР в Швеции. Позднее делегация прибыла в Арвфюстернс-палац, где располагается МИД Швеции. Визит проходит 15-16 марта.

Швеция, как отмечает Би-би-си, нередко становилась посредником между Вашингтоном и Пхеньяном. Швеция стала первой западной страной, у которой появилось посольство в КНДР, дипломатические отношения между странами начались в 1970-е годы. В Пхеньяне посольство Швеции представляет дипломатические интересы не только США, но и Канады и Австралии.

В сообщении министерства иностранных дел Швеции говорится, что переговоры между шведским и северокорейским дипломатом будут сосредоточены на "консульских обязанностях Швеции как страны-покровительницы США, Канады и Австралии" в КНДР. Также стороны должны обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

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