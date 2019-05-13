Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 11:28

Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании, передает телеканал Sky News.

"Шведская прокуратура объявила, что она возобновляет расследования по делу об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа", - сообщает телеканал.

В прокуратуре пояснили, что так как Дж.Ассандж в настоящее время находится в заключении в Великобритании, обстоятельства теперь позволяют, если это потребуется, экстрадировать его в Швецию.

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