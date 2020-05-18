Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 18:09

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - В Шотландии планируют начать ослаблять действующие в связи коронавирусом COVID-19 ограничения лишь к концу этого месяца, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на заявление первого министра страны Николу Стерджен.

"В течение двух недель, я надеюсь, мы сможем начать предпринимать конкретные шаги на пути к нормальности", - заявила Стерджен.

По ее словам, если темп распространения инфекции продолжит замедление, то в Шотландии могут позволить людям встречаться друг с другом, а также возобновят некоторые спортивные мероприятия. Министр пообещала, что к концу недели будет опубликована дорожная карта выхода из режима ограничений.

В Шотландии свыше 2 тыс. человек скончались, заразившись COVID-19.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции