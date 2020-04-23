Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 18:02

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый министр Шотландии Никола Стерджен в четверг заявила, что "возвращение к нормальной жизни" после ситуации с коронавирусом COVID-19 вряд ли произойдет в этом году.

"Возвращение к нормальной жизни, как мы знаем, не представляется возможным в ближайшем будущем", - приводят британские СМИ слова Стерджен.

По ее словам, "социальная дистанция и ограничения контакта с другими людьми будут реалией нашей жизни еще долгое время".

"Это точно будет так до того момента, пока лечение и создание вакцины не смогут предложить нам других вариантов. А это означает, что, возможно, эти меры будут действовать до конца этого года, а может даже и дольше", - отметила первый министр Шотландии.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Великобритании зарегистрировано почти 140 тыс. случаев заболевания. Около 19 тыс. человек скончалось.

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