Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 16:57

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Шри-Ланки после беспорядков, направленных против мусульманской общины, приняли решение ввести комендантский час по всей стране, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление местной полиции.

В полиции отметили, что первоначально в понедельник комендантский час ввели в трех районах страны после серии нападений, организованных христианами, против мечетей и коммерческих предприятий, принадлежащих мусульманам.

Однако затем беспорядки перекинулись на несколько районов к северу от столицы Коломбо, и власти распространили действие комендантского часа на всю страну, добавили в полиции.

Около 70% Шри-Ланки исповедуют буддизм, ислам - более 9,5%, христианство - более 7%.

СМИ напоминают, что ситуация на Шри-Ланке обострилась после терактов 21 апреля, в организации которых обвиняют местных радикальных исламистов.

В день празднования католической Пасхи в нескольких христианских храмах, а также отелях на Шри-Ланке прогремели взрывы, жертвами которых стали 257 человек. Ответственность за нападения взяла на себя радикальная исламская группировки "Таухид Джамаат" (запрещена в РФ).

1аю ар

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