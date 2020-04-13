Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 9:12

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Представитель избирательной кампании бывшего вице-президента США Джо Байдена заявила, что обвинения в адрес бывшего вице-президента в сексуальных домогательствах неправдивы, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Такие заявления должна проверять независимая пресса. Что ясно с этим заявлением - оно неправдиво. Этого никогда не происходило", - заявила директор по коммуникациям кампании Байдена Кейт Бэдингфилд.

Так в штабе Байдена отреагировали на заявления его бывшей сотрудницы Тары Рид.

Рид дала несколько интервью, в которых заявила, что в 1993 году Байден совершал в ее адрес действия сексуального характера. Также она подала заявление в полицию, сообщив, что подверглась посягательству на половую неприкосновенность со стороны неназванного лица.

В интервью AP Рид рассказала, что в 1993 году, когда она работала помощницей в офисе Байдена, ее руководитель попросил отнести Байдену сумку с вещами для спортзала. По словам Рид, когда она подошла к Байдену с сумкой, тот прижал ее к стене, засунул ей руку под юбку, совершил действия сексуального характера и попытался ее поцеловать.

Рид заявила, что она рассказала о действиях Байдена нескольким вышестоящим сотрудникам. Те, в свою очередь, заявили агентству, что не помнят случаев ненадлежащего поведения со стороны Байдена.

Прежде Рид уже заявляла, что Байден прикасался к ней без ее согласия, но не утверждала, что это было посягательство на половую неприкосновенность.

Обвинения Рид выдвинула в важный для Байдена момент, отмечает AP. Сейчас Байден пытается объединить Демократическую партию после того, как его конкурент в президентской гонке демократ Берни Сандерс заявил, что прекращает свою кампанию. Женщины - важная часть электората демократов, и снижение уровня их поддержки помешает Байдену на президентских выборах, подчеркивает агентство.

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