Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 17:38

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Члены предвыборного штаба президента США Дональда Трампа осознавали, что их кандидат получит преимущества благодаря вмешательству России в выборы, но при этом не оказывали российской стороне незаконное содействие, говорится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Расследование установило тот факт, что власти России считали, что получат преимущества от прихода Трампа к власти и работали для того, чтобы обеспечить этот результат", - отмечается в нем.

"В предвыборном штабе ожидали, что получат выгоду от похищенной и обнародованной благодаря усилиям России информации, расследование не смогло установить факты сговора или координации членов предвыборного штаба Трампа с российским руководством", - говорится в докладе.

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