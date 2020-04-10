Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 18:14

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В штате Нью-Йорк впервые с начала эпидемии COVID-19 снизилось число пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии, сообщил в пятницу губернатор штата Эндрю Куомо.

"В штате стало меньше пациентов в отделениях интенсивной терапии, чем было прежде", - сказал губернатор, чьи слова приводит телеканал CNN.

За сутки в штате скончались 777 человек. Эта цифра ниже, чем днем ранее, когда умерли 799 человек. В общей сложности за время эпидемии в Нью-Йорке от коронавируса умерли 7 844 человека.

Куомо выразил осторожный оптимизм, говоря о том, что уровень распространения заболеваемости замедляется.

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